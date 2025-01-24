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04:40, 24 января 2025Мир

В Китае ответили на призыв Трампа помочь с урегулированием конфликта на Украине

Представитель посольства КНР Пэнъюй: Китай всегда выступал за диалог по Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Китай всегда поддерживал диалог и переговоры с целью поиска политического решения по Украине. Таким образом на призыв американского президента Дональда Трампа к Пекину помочь в урегулировании конфликта ответил представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй, его слова приводит ТАСС.

«Китай всегда выступал за то, что диалог и переговоры являются единственным выходом из украинского кризиса, всегда придерживался объективной и справедливой позиции и привержен содействию миру и диалогу», — подчеркнул он.

Пэнъюй отметил, что позиция Пекина по этому вопросу последовательна и предельно ясна. Китай убежден, что скорейшее прекращение огня отвечает общим интересам всех сторон, указал дипломат.

Ранее Трамп заявил, что США настроены на дружбу с Китаем. Он добавил, что КНР обладает определенным влиянием, чтобы помочь в разрешении сложившихся обстоятельств. В связи с этим США хотят работать совместно с китайскими экспертами.

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