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12:48, 24 января 2025Мир

В Кремле высказались о переговорах с США по разоружению

Песков: Россия выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Россия выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. И нельзя, например, вести разговор и не принимать во внимание ядерные потенциалы Франции, Великобритании», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва не раз говорила о своей заинтересованности в диалоге, теперь в переговорах по ядерному разоружению «мяч на стороне» США, хотя «время во многом упущено».

Ранее исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл допустил возможность переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по ограничению ядерного оружия в ходе прямого диалога. Он уточнил, что для обсуждения подобных вопросов стратегической стабильности необходимо выдвижение конкретных планов сокращения вооружений.

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