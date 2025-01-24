В Минприроды поручили привести пляж Анапы к нормативам к лету

Козлов: Пляж Анапы к лету должен соответствовать нормативам

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поручил привести в нормативное состояние пляж Анапы к лету. Его слова приводятся в Telegram-канале «Природоведение».

«К этому лету пляж Анапы должен соответствовать нормативам; мазута на пляже быть не должно», — подчеркнул министр, отметив, что к работам привлечены силы МЧС, волонтеров и новых технологических решений.

Отмечается, что основную массу загрязненного грунта уже вывезли, а песок на пляже начали просеивать, чтобы отделить оставшиеся мелкие фракции. К летнему сезону все пострадавшие участки должны быть приведены в нормативное состояние.

Предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям Роспотребнадзор проведет до 1 марта.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. 13 января в России создали правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе.