В Москве мошенники пообещали женщине отправить церковные записки «За здравие» в Грецию

В центре Москвы мошенники организовали подставную церковную лавку

В центре Москвы мошенники организовали подставную церковную лавку, где обещали отправить церковные записки в любой храм мира, сообщает Telegram-канал Mash.

Об аферистах рассказала 44-летняя женщина, которая обнаружила лавку на Никольской. Там ей пообещали за соответствующую плату отправить записки «За здравие» и «За упокой» в любое святое место мира, в том числе на гору Афон в Грецию. Якобы там священники будут молиться за ее близких.

Женщина отдала мошенникам шесть тысяч рублей. Однако по возвращении домой она посмотрела отзывы на лавку в интернете и увидел гневные отклики, после чего обратилась в полицию.

Ранее в Нижегородской области полиция задержала россиянина, подозреваемого в мошенничестве. По данным правоохранителей, злоумышленник создал фишинговый канал в мессенджере под видом официального канала православного прихода. Там он указал реквизиты своих карт и собирал с верующих пожертвования на восстановление храма.