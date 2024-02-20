Полиция задержала cобиравшего пожертвования на православный храм мошенника

В Нижегородской области задержали наживавшегося на верующих мошенника

В Нижегородской области полиция задержала россиянина, подозреваемого в мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленник создал фишинговый канал в мессенджере под видом официального канала православного прихода. Там он указал реквизиты своих карт и собирал с верующих пожертвования на восстановление храма. Все полученные деньги аферист забирал себе. Возбуждено уголовное дело.

3 июля 2023 года сообщалось, что в Таиланде мошенник, выдававший себя за монаха, обманул пожилого члена религиозной общины и украл из его храма 180 тысяч бат (441 тысяча рублей).