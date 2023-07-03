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15:56, 3 июля 2023Из жизни

Самозванец обманул пожилого монаха и украл из храма 400 тысяч рублей

The Thaiger: в Таиланде самозванец украл из храма 180 тысяч бат

Фото: Piriya Gutsch / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде мошенник, выдававший себя за монаха, обманул пожилого члена религиозной общины и украл из его храма 180 тысяч бат (441 тысяча рублей). Об этом сообщает The Thaiger.

Самозванец пришел к 82-летнему монаху храма в провинции Бурирам в среду, 28 июня. У мужчины, которому на вид было около 50 лет, было смуглое лицо и не хватало одного зуба. Он начал разговор с монахом с вопроса о том, есть ли в районе камеры видеонаблюдения. Получив отрицательный ответ, мужчина заявил о неисправности кондиционера в жилом помещении храма, отвлекая внимание монаха.

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Затем самозванец попросил дать ему конверт, утверждая, что собирается сделать пожертвование. Пожилой монах отлучился, а когда вернулся, обнаружил, что из храма пропали 180 тысяч бат. Он немедленно рассказал о произошедшем другим членам религиозной общины и заявил о краже в полицию.

Он также призвал других монахов, в особенности пожилых, быть внимательнее. Монах отметил, что преступники постоянно практикуют разные способы обмана.

Ранее сообщалось, что в США стриптизерша из ночного клуба опоила клиента текилой и похитила с его банковских карт 62 тысячи долларов. Она призналась, что действительно опустошила счет мужчины, но заявила, что он сам позволил это сделать.

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    Алиса Удовик
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