В Москве осудили применившего насилие к ребенку-инвалиду тренера

В Москве осудили тренера по плаванию, применившего насилие к ребенку-инвалиду

Нагатинский районный суд Москвы приговорил к 360 часам обязательных работ 43-летнего тренера по плаванию Сергея Саяпина, который применил физическое насилие к мальчику-инвалиду во время одного из занятий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

Как установил суд, все произошло 22 сентября 2024 года. Саяпин, проводя индивидуальное занятие с девятилетним ребенком-инвалидом в бассейне детского оздоровительного центра, применил к нему физическое насилие – тренер с силой окунул мальчика лицом под воду и толкнул руками в область туловища.

При этом мужчина не давал потерпевшему покинуть бассейн. Он полностью признал вину.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали детского тренера по ушу, обвиненного в совращении 11-летней спортсменки.