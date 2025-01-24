Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:24, 24 января 2025Силовые структуры

В Москве осудили применившего насилие к ребенку-инвалиду тренера

В Москве осудили тренера по плаванию, применившего насилие к ребенку-инвалиду
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Нагатинский районный суд Москвы приговорил к 360 часам обязательных работ 43-летнего тренера по плаванию Сергея Саяпина, который применил физическое насилие к мальчику-инвалиду во время одного из занятий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

Как установил суд, все произошло 22 сентября 2024 года. Саяпин, проводя индивидуальное занятие с девятилетним ребенком-инвалидом в бассейне детского оздоровительного центра, применил к нему физическое насилие – тренер с силой окунул мальчика лицом под воду и толкнул руками в область туловища.

При этом мужчина не давал потерпевшему покинуть бассейн. Он полностью признал вину.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали детского тренера по ушу, обвиненного в совращении 11-летней спортсменки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Киев может оказаться под большим давлением». На Западе рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине

      Москвич избил жену табуреткой из-за котлет после 60 лет брака

      На радаре самолета с россиянами на борту появились неопознанные метки

      В Европе заявили об отсутствии проблем из-за остановки транзита газа через Украину

      В США захотели запретить мужчинам мастурбировать

      Обстрелы ВСУ остановили работу водовода Дон – Донбасс в ДНР

      Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

      Полиция Нью-Йорка похвасталась пятью днями подряд без жертв стрельбы

      Стало известно о долгах по зарплате перед футболистами в клубе РПЛ

      В Харьковской области нашли прикованные цепями тела бойцов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше