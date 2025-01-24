Советник ОП Украины Подоляк: НАТО виновно в дефиците оружия

Призыв НАТО снизить возраст мобилизации на Украине связан с желанием альянса снять с себя вину за дефицит поставок оружия Киеву. Политику военного блока в отношении возраста призыва раскритиковал советник офиса президента Украины (ОП) Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает ТАСС.

«Смотрите, почему они [в НАТО] говорят про 18 лет? Давайте уже так откровенно. Ну потому что это позволяет снять с себя часть (...) общей вины альянса в дефиците оружия», — заявил советник.

Он выразил уверенность, что невыполнимые с точки зрения Киева требования позволяют западным политикам не чувствовать свою вину за проблемы Вооруженных сил Украины на фронте.

Ранее Зеленский заявил, что если страну не готовы взять в НАТО и ввести на ее территорию иностранных военных, то Европа должна взять на себя содержание украинской армии. По его словам, это главное требование для мирного урегулирования конфликта.