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12:45, 24 января 2025Бывший СССР

В Офисе Зеленского раскритиковали призывы НАТО снизить возраст мобилизации

Советник ОП Украины Подоляк: НАТО виновно в дефиците оружия
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Anna Voitenko / Reuters

Призыв НАТО снизить возраст мобилизации на Украине связан с желанием альянса снять с себя вину за дефицит поставок оружия Киеву. Политику военного блока в отношении возраста призыва раскритиковал советник офиса президента Украины (ОП) Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает ТАСС.

«Смотрите, почему они [в НАТО] говорят про 18 лет? Давайте уже так откровенно. Ну потому что это позволяет снять с себя часть (...) общей вины альянса в дефиците оружия», — заявил советник.

Он выразил уверенность, что невыполнимые с точки зрения Киева требования позволяют западным политикам не чувствовать свою вину за проблемы Вооруженных сил Украины на фронте.

Ранее Зеленский заявил, что если страну не готовы взять в НАТО и ввести на ее территорию иностранных военных, то Европа должна взять на себя содержание украинской армии. По его словам, это главное требование для мирного урегулирования конфликта.

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