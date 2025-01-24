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20:55, 24 января 2025Мир

В ООН поддержали возможность переговоров Путина и Трампа

Заместитель представителя генсека ООН: поддерживаем переговоры Путина и Трампа
Семен Александров (редактор)

Фото: Alexander Kazakov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

ООН поддерживает возможность переговоров между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, и надеется на продолжение усилий по диалогу Москвы и Вашингтона. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем любые переговоры между лидерами США и России, и мы надеемся, что они продолжат добиваться диалога», — сказал он.

Ранее российский лидер отметил, что им с Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес как для США, так и для России. Он также подчеркнул, что у него с президентом США Дональдом Трампом всегда были деловые, прагматические отношения.

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