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12:21, 24 января 2025Силовые структуры

В отношении пришедшего в детский сад с ножом россиянина возбудили дело

На Сахалине возбудили дело в отношении пришедшего в детский сад с ножом мужчины
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Сахалине следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который пришел с ножом в детский сад и потребовал отдать ему детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело завели по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства представить доклад о ходе расследования дела.

23 января в одном из местных детских садов неадекватный мужчина с ножом стал угрожать сотрудникам и запугивать их за отказ отдать ему детей. Работники сразу вызвали полицию, однако когда она приехала, мужчина уже ушел. На его след оперативно вышли и задержали.

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