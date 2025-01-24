В Панаме испугались планов Трампа захватить Панамский канал

FT: Власти Панамы опасаются желания Трампа присоединить Панамский канал силой

Власти Панамы начали опасаться, что президент США Дональд Трамп захочет применить силу для возвращения контроля над Панамским каналом, так как у страны нет армии для отражения атаки. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Мы обеспокоены [планами Трампа присоединить к США Панамский канал]. Мы предполагаем, что от Трампа последовать какая-то ответная мера, если он не получит то, что хочет. Так что посмотрим, что может быть на столе переговоров», — передает издание слова панамских чиновников на правах анонимности.

Отмечается, что особую обеспокоенность властей Панамы вызывает тот факт, что у страны «нет ни армии, ни серьезного опыта ведения боевых действий».

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио поедет в Панаму на следующей неделе на фоне заявлений Трампа о намерении вернуть под контроль Вашингтона Панамский канал. Это будет первая зарубежная поездка нового главы Госдепа с момента вступления в должность.