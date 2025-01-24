Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:15, 24 января 2025Мир

В Панаме испугались планов Трампа захватить Панамский канал

FT: Власти Панамы опасаются желания Трампа присоединить Панамский канал силой
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Little / Reuters

Власти Панамы начали опасаться, что президент США Дональд Трамп захочет применить силу для возвращения контроля над Панамским каналом, так как у страны нет армии для отражения атаки. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Мы обеспокоены [планами Трампа присоединить к США Панамский канал]. Мы предполагаем, что от Трампа последовать какая-то ответная мера, если он не получит то, что хочет. Так что посмотрим, что может быть на столе переговоров», — передает издание слова панамских чиновников на правах анонимности.

Отмечается, что особую обеспокоенность властей Панамы вызывает тот факт, что у страны «нет ни армии, ни серьезного опыта ведения боевых действий».

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио поедет в Панаму на следующей неделе на фоне заявлений Трампа о намерении вернуть под контроль Вашингтона Панамский канал. Это будет первая зарубежная поездка нового главы Госдепа с момента вступления в должность.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили по России более 120 беспилотников за ночь. Что известно о последствиях атаки?

      Раскрыт способ повысить шансы на выздоровление от рака

      Российский режиссер номинированного на «Оскар» фильма попал в больницу

      В российском регионе начали закрываться алкомаркеты

      Стало известно об изменении позиции Трампа по украинскому конфликту

      В Панаме испугались планов Трампа захватить Панамский канал

      Российская школьница поскользнулась на крыльце и повредила позвоночник

      Глава РУСАДА заявила о закрытии для организации дела Валиевой

      В российском аэропорту произошла массовая задержка рейсов из-за угрозы атаки БПЛА

      Киев принял на вооружение новый дрон Poseidon

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше