Госсекретарь США отправится в Панаму после заявлений Трампа о контроле канала

Bloomberg: Рубио решил поехать в Панаму на фоне слов Трампа о контроле канала

Госсекретарь США Марко Рубио решил поехать в Панаму на следующей неделе на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о намерении вернуть под контроль США Панамский канал. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Рубио планирует поехать в Панаму в рамках турне по Латинской Америке уже на следующей неделе», — отмечается в сообщении.

Также ожидается, что Рубио отправится в Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Это будет первая зарубежная поездка нового госсекретаря с момента вступления в должность.

В день инаугурации Дональд Трамп заявил, что Китай установил контроль над Панамским каналом. Американский канал CNN заметил, что не существует никаких доказательств правдивости слов нового хозяина Белого дома. При этом пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявил, что Китай никогда не вмешивался в управление Панамским каналом.