В Польше пожаловались на злоупотребление привилегиями со стороны украинцев

Босак: Льготы украинским беженцам привели к росту социального туризма в Польше

Предоставление льгот и других привилегий украинским беженцам привело к росту социального и медицинского туризма в Польше. Об этом заявил вице-спикер сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM.

«По данным руководителей местных органов власти, многие украинцы пересекали границу только для того, чтобы зарегистрироваться в качестве беженцев. От директоров госпиталей мы знаем, что у них уже исчерпаны лимиты предоставления медицинских услуг, так как украинцы приезжают, чтобы делать операции», — сказал он.

Босак подчеркнул, что далеко не все украинцы, которые пересекают границу с Польшей, являются беженцами. При этом они тоже пользуются льготами. Это привело к волне социального и медицинского туризма.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Европейского союза должны прекратить выплачивать украинским беженцам пособия, так как подобные выплаты создают препятствия для их возвращения на родину.