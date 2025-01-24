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02:15, 24 января 2025Бывший СССР

В Раде назвали Зеленского неадекватным после слов о НАТО

Депутат Дубинский: Зеленского следует отстранить от власти по состоянию здоровья
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский безумен и должен быть отстранен от власти по состоянию здоровья. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Он полагает, что заявления главы государства говорят о наличии у него проблем с психическим здоровьем. В качестве примера депутат привел высказывание Зеленского об обмане Киева насчет членства в НАТО, которое не соответствует действительности.

По словам Дубинского, украинский лидер живет в выдуманной реальности, используя ее, чтобы снять с себя ответственность. «Зеленский — неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья», — заключил он.

В интервью международным изданиям в Давосе глава Украины заявил, что Запад не сдержал обещаний насчет вступления страны в НАТО. «Потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО. И поэтому, это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам», — сказал Зеленский.

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