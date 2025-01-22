Зеленский назвал условие вступления Украины в НАТО

Зеленский: Украина сможет вступить в НАТО, если захочет Трамп

Украина сможет вступить в НАТО, если этого захочет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут "за". Если нет — мы не будем в НАТО», — подчеркнул политик.

Зеленский назвал волю Трампа условием изменения позиции ряда стран-членов альянса и вступления в него Украины. По его словам, США, Германия, Словакия и Венгрия выступают против членства Киева в организации. Политик также обвинил США и Германию в слабой позиции и заявил о желании «выровнять уровень уважения других» к Украине.

Ранее Зеленский назвал необходимое для Украины число западных миротворцев. Он объяснил эти цифры расчетами численности российских войск в будущем.