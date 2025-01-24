Мирошник: Нападение на Курскую область готовили спецслужбы Запада

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвали организаторов нападения на Курскую область. По его словам, вторжение на российскую территорию готовили спецслужбы Запада, передает РИА Новости.

По мнению Мирошника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могли зайти в Курскую область без планирования и подготовки западными специалистами и структурами, их тактики, развединформации и систем коммуникации.

«Неслучайно в этом контексте появляется Великобритания как государство, отстаивающее продолжение кровопролития и попытки срыва любых вариантов выхода на политико-дипломатический вариант разрешения конфликта», — заключил представитель министерства иностранных дел.

Ранее было опубликовано видео с военной базы подготовки бойцов ВСУ в Британии. На кадрах, в частности, запечатлены упражнения группы украинских военных по штурму здания через окно.

О подготовке украинских солдат к нападению на город Суджа в Курской области на военной базе в Великобритании говорил также сбежавший боец ВСУ. С его слов, инструкторы в присутствии переводчиков обучали их стрельбе из гранатомета NLAW.