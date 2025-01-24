В России взлетел спрос на искусственные бриллианты среди мужчин

Sokolov: Спрос на искусственные бриллианты среди мужчин вырос на 1210 процентов

Мужчины в России в 2024 году нарастили покупки искусственных (выращенных в лаборатории) бриллиантов на 1210 процентов к предыдущему году. Об этом говорится в исследовании ювелирного бренда Sokolov, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2024 году средний чек мужчин по России на лабораторно-выращенные бриллианты вырос на 95 процентов по сравнению с предыдущим годом. В ряде городов спрос увеличился еще сильнее: в Новосибирске — на 1983 процента, в Иркутске — на 284 процента, в Перми — на 172.

Отличить такие бриллианты от натуральных практически невозможно, а их важным преимуществом является более низкая цена, говорит эксперт ювелирного бренда Sokolov Елена Ракутина. Все больше покупателей делают приоритетом красоту и качество украшения, а не детали происхождения камня, подчеркивает она.

Также в прошлом году россияне стали активнее интересоваться и другими лабораторно-выращенными камнями. Гидротермальный александрит стали покупать чаще на 808 процентов, а оникс — на 218 процентов.

Ранее стало известно, что россияне в 2024 году в 1,5 раза нарастили покупки украшений из драгоценных металлов и часов. По данным Почта банка, мужчины покупали такие изделия в два раза чаще женщин, а средний чек их покупок составил 18,6 тысячи рублей, что на четверть превысило средний чек покупок среди женского пола.