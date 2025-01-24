В российском регионе объявили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Бусаргин: В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил жителей об угрозе атаки беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что информация об опасности ударов поступила от министерства обороны. «Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — добавил Бусаргин.

Угроза атаки дронов также объявлена в Татарстане.

Ранее беспилотники попытались атаковать Воронежскую область. Местные власти проинформировали об уничтожении нескольких дронов над регионом.