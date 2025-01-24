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20:40, 24 января 2025Мир

В США «голову» нелегала оценили в тысячу долларов

Республиканец Кин предложил платить по $1 тыс. за помощь в депортации нелегалов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Член палаты представителей Миссисипи от округа Де-Сото республиканец Джастин Кини предложил законопроект, позволяющий в случае его одобрения регистрировать «охотников за головами» и платить им по тысяче долларов за помощь в депортации каждого нелегального мигранта. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте офиса окружного прокурора Де-Сото Мэттью Бартона.

«Законопроект (...) призван позволить сертифицированным "охотникам за головами" помогать в выявлении и сообщении о нелегалах, что в конечном счете поможет ускорить усилия по депортации в соответствии с иммиграционными приоритетами администрации [президента США Дональда] Трампа», — говорится в сообщении.

В заявлении уточняется, что целью инициативы является облегчение финансового бремени налогоплательщиков штата, поскольку властям Миссисипи приходится тратить крупные суммы на нелегальных мигрантов. Подчеркивается, что во время президентского срока экс-лидера США Джо Байдена только в Де-Сото в центрах содержания нелегалов было зарегистрировано более тысячи человек, что «почти на 150 процентов больше», чем во время первого срока Трампа.

Ранее стало известно, что Трамп закроет созданные Байденом миграционные офисы в Латинской Америке, которые позволяли мигрантом легально въезжать в страну. Данные офисы появились в мае 2023 года на территории Колумбии, Коста-Рики, Эквадора и Гватемалы.

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