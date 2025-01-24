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03:21, 24 января 2025Мир

В США назвали причину замалчивания Вашингтоном данных о потерях Украины

NYT: США скрывают потери ВСУ для лучшей позиции на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Власти США скрывают данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы иметь лучшую позицию в мирных переговорах. Такую причину замалчивания Вашингтона назвала газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что и в России, и на Украине данные о потерях на фронте являются государственной тайной. При этом, говорится в материале, Киев «ведет себя особенно скрытно, ограничивая доступ к демографическим данным, которые могли бы быть использованы для оценки потерь».

По данным издания, западные разведывательные агентства неохотно раскрывают свои внутренние расчеты, поскольку боятся подорвать позиции Украины.

Ранее сообщалось, что с момента вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины потеряли до 54 тысяч солдат, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, а также 13 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 6 MLRS, которые были произведены в США.

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