NYT: США скрывают потери ВСУ для лучшей позиции на переговорах

Власти США скрывают данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы иметь лучшую позицию в мирных переговорах. Такую причину замалчивания Вашингтона назвала газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что и в России, и на Украине данные о потерях на фронте являются государственной тайной. При этом, говорится в материале, Киев «ведет себя особенно скрытно, ограничивая доступ к демографическим данным, которые могли бы быть использованы для оценки потерь».

По данным издания, западные разведывательные агентства неохотно раскрывают свои внутренние расчеты, поскольку боятся подорвать позиции Украины.

Ранее сообщалось, что с момента вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины потеряли до 54 тысяч солдат, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, а также 13 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 6 MLRS, которые были произведены в США.