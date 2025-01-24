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04:26, 24 января 2025Мир

В США сделали заявление о помощи Украине

Полковник Макгрегор: США понимают, что им больше нечего дать Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США уже понимают, что им больше нечего дать Украине. Об этом заявил бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Он предположил, что планы Киева по мобилизации 18-летних граждан связаны с неспособностью Вашингтона оказывать помощь. «Пришло время заключить мир», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пообещал США оплатить производство оружия для Украины. По его словам, Европе необходимо, чтобы Вашингтон продолжал участвовать в помощи Киеву.

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