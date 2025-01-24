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10:07, 24 января 2025Бывший СССР

В центре Великой Новоселки установили флаг России

Бойцы ВС России установили российский флаг в центре Великой Новоселки в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил России установили российский флаг в центре Великой Новоселки в Донецкой народной республике, в которой продолжаются бои. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«В центре населенного пункта уже развевается флаг России. Врагу некуда бежать, а наши бойцы заряжены на Победу», — говорится в сообщении.

На опубликованных каналом кадрах видно, что триколор установили на крыше одного из зданий в центре поселка. Отмечается, что операцию по взятию Великой Новоселки ведут мотострелки, танкисты и морпехи группировки «Восток» Российской армии.

Ранее стало известно, что российские войска рассекли группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке. Как сообщили в силовых структурах, 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ была полностью окружена в южной части города.

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