ВС России рассекли Великую Новоселку и заблокировали окруженную бригаду ВСУ

ТАСС: Окруженная в Великой Новоселке 110-я ОМБр ВСУ полностью заблокирована

Российские войска рассекли группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке и полностью заблокировали окруженную украинскую 110-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«110-я бригада больше не выйдет, если не сдаст оружие. Они в южной части и полностью заблокированы. Сама же [Великая] Новоселка поделена пополам», — заявил собеседник агентства.

23 января стало известно, что около 1500 бойцов ВСУ и наемников из других стран оказались в котле под поселком Великая Новоселка. Утверждается, что подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил России замкнули кольцо в районе реки Кашлагач, отрезав украинским военным пути отступления.

Ранее пленный украинский офицер Вячеслав Погибенко обратился к попавшим в окружение бойцам ВСУ. Он призвал солдат сдаваться, поскольку судьба военных не интересует украинские власти.