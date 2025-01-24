В Южной Корее потребовали продлить срок содержания под стражей президента Юн Сок Ёля

Прокуратура Южной Кореи потребовала продлить арест президента Юн Сок Ёля

Прокуратура Южной Кореи потребовала продлить срок содержания под стражей отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Reuters.

Запрос был отправлен в южнокорейский суд в четверг, 23 января.

Ранее южнокорейский суд решил заключить под стражу Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти. Западный районный суд Сеула объявил, что «существуют опасения уничтожения обвиняемым улик», и выдал ордер на заключение главы государства под стражу.

23 января Управление по борьбе с коррупцией высокопоставленных чиновников Южной Кореи завершило расследование в отношении президента страны Юн Сок Ёля и попросило прокуратуру предъявить ему обвинения в мятеже. Отмечается, что политик уклонялся от ответов на вопросы следственной группы о его роли в введении военного положения и поставил под сомнение обоснованность расследования, поскольку введение военного положения было в пределах его конституционных полномочий.