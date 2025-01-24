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10:48, 24 января 2025Мир

В Южной Корее потребовали продлить срок содержания под стражей президента Юн Сок Ёля

Прокуратура Южной Кореи потребовала продлить арест президента Юн Сок Ёля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeon Heon-Kyun / Pool / Reuters

Прокуратура Южной Кореи потребовала продлить срок содержания под стражей отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Reuters.

Запрос был отправлен в южнокорейский суд в четверг, 23 января.

Ранее южнокорейский суд решил заключить под стражу Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти. Западный районный суд Сеула объявил, что «существуют опасения уничтожения обвиняемым улик», и выдал ордер на заключение главы государства под стражу.

23 января Управление по борьбе с коррупцией высокопоставленных чиновников Южной Кореи завершило расследование в отношении президента страны Юн Сок Ёля и попросило прокуратуру предъявить ему обвинения в мятеже. Отмечается, что политик уклонялся от ответов на вопросы следственной группы о его роли в введении военного положения и поставил под сомнение обоснованность расследования, поскольку введение военного положения было в пределах его конституционных полномочий.

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