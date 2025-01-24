Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:59, 24 января 2025Культура

Внучка Долиной захотела отказаться от фамилии певицы

Внучка Ларисы Долиной решила взять псевдоним из-за ассоциаций с певицей
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина сообщила, что ее внучка решила взять творческий псевдоним. Слова певицы передает «Пятый канал».

«Мы уже обсуждаем, что она возьмет псевдоним, чтобы избежать сравнений со мной. Мы с ней разные», — объяснила Долина.

Певица также отметила, что не станет помогать наследнице с выбором сценического имени. «Я ничего не буду ей навязывать. Так же, как ничего не навязывала своей дочери», — добавила артистка.

Внучка Долиной, 13-летняя Александра, учится в школе с творческим уклоном, занимается вокалом и планирует пойти по стопам знаменитой бабушки.

Ранее суд вынес приговор по делу о мошенничестве с имуществом Ларисы Долиной. В середине августа артистку обманули на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Речь идет об объекте площадью 236 квадратных метров в районе Хамовники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала членов банды, похищавших российских военных. Как жертв шантажировали несовершеннолетними девушками?

      В Армении допустили вывод российских пограничников из страны при участии США

      Одна из лучших шахматисток России сменила гражданство

      В Госдуме назвали причину массовых ударов ВСУ по России

      В России высказались о последствиях решения Украины призывать в ВСУ с 18 лет

      Адвокат Муцениеце высказалась о сумме алиментов от Прилучного

      Членам избирательной комиссии Белоруссии стали поступать угрозы

      Россиянам посоветовали есть меньше красного мяса

      Китай вернул себе оборудование попавшего под санкции российского проекта

      Названы районы Москвы с наиболее подешевевшим жильем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше