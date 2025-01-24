Внучка Долиной захотела отказаться от фамилии певицы

Внучка Ларисы Долиной решила взять псевдоним из-за ассоциаций с певицей

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина сообщила, что ее внучка решила взять творческий псевдоним. Слова певицы передает «Пятый канал».

«Мы уже обсуждаем, что она возьмет псевдоним, чтобы избежать сравнений со мной. Мы с ней разные», — объяснила Долина.

Певица также отметила, что не станет помогать наследнице с выбором сценического имени. «Я ничего не буду ей навязывать. Так же, как ничего не навязывала своей дочери», — добавила артистка.

Внучка Долиной, 13-летняя Александра, учится в школе с творческим уклоном, занимается вокалом и планирует пойти по стопам знаменитой бабушки.

Ранее суд вынес приговор по делу о мошенничестве с имуществом Ларисы Долиной. В середине августа артистку обманули на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Речь идет об объекте площадью 236 квадратных метров в районе Хамовники.