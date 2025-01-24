Вор прикинулся бегуном ради кражи на три миллиона рублей

В Таиланде вор прикинулся бегуном и обворовал дом на миллион батов

В Таиланде вор прикинулся бегуном и обокрал богатый дом в поселке недалеко от Бангкока. Об этом пишет The Thaiger.

30-летний Канин Косонвиттаянан обратился в полицию в пятницу, 17 января. Вернувшись домой он обнаружил, что окно и двери его дома вскрыты. Из дома были похищены ценные вещи и драгоценности на общую сумму один миллион батов (около трех миллионов рублей).

На доме Косонвиттаянана не было камер наблюдения, и он попросил записи у соседа. На них видно, что перед кражей по району совершал пробежки некий мужчина в спортивной одежде и с небольшим рюкзаком за спиной.

Вскоре выяснилось, что в поселке был обворован еще один дом. В совершении этой кражи также подозревают преступника, выдававшего себя за бегуна. Пострадавшие считают, что, совершая пробежки по району, он выяснял, на месте ли того или иного дома, а потом проникал туда, если они в отъезде.

В полиции личность вора установить не смогли. Другой информации СМИ следователи пока не предоставили.

Ранее в индийском городе Сурат воры пробрались в банк, взломали сейфы и скрылись с добычей. Злоумышленникам удалось пробить дыру в стене здания.