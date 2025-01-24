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16:26, 24 января 2025Забота о себе

Врач посоветовала не пытаться любой ценой выпивать два литра воды в день

Эндокринолог Калошина: Зимой достаточно выпивать от 0,7 до 1,2 литра воды
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эндокринолог Мария Калошина посоветовала россиянам не пытаться любой ценой выпивать два литра воды в день. Ее слова передают РИА Новости.

Калошина заявила, что зимой для утоления жажды достаточно пить от 0,7 до 1,2 литра воды в день. Летом же она рекомендовала увеличить количество потребляемой жидкости до 1,2-1,7 литра. При этом, по словам врача, индивидуальную норму может рассчитать только диетолог с учетом образа жизни, характера работы и других факторов.

Калошина подчеркнула, что без естественной потребности не стоит пытаться употребить два литра воды в день, поскольку это может навредить здоровью. В частности, если пить слишком много жидкости, существенно возрастет нагрузка на почки и увеличится объем циркулирующей крови. Из этого повышается внутричерепное давление и возникают головные боли, уточнила Калошина.

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Ранее Калошина рассказала, что калорийность завтрака должна составлять около 35 процентов от общего рациона. По ее словам, полный отказ от еды по утрам грозит набором лишнего веса.

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