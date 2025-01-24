Врач посоветовала не пытаться любой ценой выпивать два литра воды в день

Эндокринолог Калошина: Зимой достаточно выпивать от 0,7 до 1,2 литра воды

Эндокринолог Мария Калошина посоветовала россиянам не пытаться любой ценой выпивать два литра воды в день. Ее слова передают РИА Новости.

Калошина заявила, что зимой для утоления жажды достаточно пить от 0,7 до 1,2 литра воды в день. Летом же она рекомендовала увеличить количество потребляемой жидкости до 1,2-1,7 литра. При этом, по словам врача, индивидуальную норму может рассчитать только диетолог с учетом образа жизни, характера работы и других факторов.

Калошина подчеркнула, что без естественной потребности не стоит пытаться употребить два литра воды в день, поскольку это может навредить здоровью. В частности, если пить слишком много жидкости, существенно возрастет нагрузка на почки и увеличится объем циркулирующей крови. Из этого повышается внутричерепное давление и возникают головные боли, уточнила Калошина.

Ранее Калошина рассказала, что калорийность завтрака должна составлять около 35 процентов от общего рациона. По ее словам, полный отказ от еды по утрам грозит набором лишнего веса.