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04:51, 3 января 2025Забота о себе

Врач предупредила об опасности пропуска завтрака

Эндокринолог Калошина: пропуск завтрака провоцирует риск съесть больше нормы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Craig Thomas / Unsplash

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина предупредила об опасности пропуска завтрака. Она рассказала в разговоре с РИА Новости, что даже в период активного похудения не следует пропускать данный прием пищи, поскольку это провоцирует риск съесть больше нормы во время обеда.

«Калорийность [завтрака] должна составлять около 35 процентов от общего рациона», — напомнила эксперт.

Кроме того, отметила Калошина, при похудении важно научиться чувствовать разницу между голодом и жаждой. По статистике, 80 процентов желающих есть на самом деле испытывают жажду, указала врач. Для того, чтобы проверить свои ощущения, рекомендуется выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свое состояние через некоторое время.

Ранее нутрициолог центра «МОЖНО Есть», преподаватель Московского института психоанализа Александра Порошина назвала количество мандаринов, оптимальное для ежедневного употребления.

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