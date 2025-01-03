Врач предупредила об опасности пропуска завтрака

Эндокринолог Калошина: пропуск завтрака провоцирует риск съесть больше нормы

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина предупредила об опасности пропуска завтрака. Она рассказала в разговоре с РИА Новости, что даже в период активного похудения не следует пропускать данный прием пищи, поскольку это провоцирует риск съесть больше нормы во время обеда.

«Калорийность [завтрака] должна составлять около 35 процентов от общего рациона», — напомнила эксперт.

Кроме того, отметила Калошина, при похудении важно научиться чувствовать разницу между голодом и жаждой. По статистике, 80 процентов желающих есть на самом деле испытывают жажду, указала врач. Для того, чтобы проверить свои ощущения, рекомендуется выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свое состояние через некоторое время.

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