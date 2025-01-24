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08:30, 24 января 2025Бывший СССР

ВС России сорвали переброску техники ВСУ на запорожском направлении

Рогов: ВС России сорвали переброску техники ВСУ у Малой Токмачки и Каменского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские войска с помощью нескольких артиллерийских атак сорвали переброску техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Малой Токмачки и Каменского. Об операции Вооруженных сил (ВС) России на запорожском направлении в разговоре с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наша фронтовая авиация и артиллерия нанесли превентивные удары в районе Малой Токмачки и Каменского, сорвав переброску военной техники ВСУ на передовую», — заявил Рогов.

Он добавил, что удары были результативны с точки зрения потери украинской армии в военной технике.

Ранее Рогов рассказал об успехах российских военных в районе Котлино в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в результате наступления ВС России взяли под контроль несколько новых шахт в районе населенного пункта.

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