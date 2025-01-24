Выдумывавшая истории для статей журналистка Несоевая начала избегать коллег

Уличенная в создании фейков журналистка Несоевая попросила СМИ не беспокоить ее

Журналистка из Татарстана с пседонимом Асия Несоевая, уличенная в написании фейковых новостей, начала избегать коллег. Об этом сообщает РИА Новости.

Она попросила передать, что больше не хочет отвечать на вопросы репортеров, потому что ей «надоели звонки и постоянные манипуляции».

О скандале сообщалось 22 января. 21-летнюю журналистку заподозрили в обмане после того, как одно из медиа попросило подтвердить историю о российском военном. В ответ Несоевая прислала переписку с признаками фальсификации. После этого СМИ начали удалять ее материалы, посвященные нарушениям прав мобилизованных и их родственников, последним сообщениям российских военнослужащих перед гибелью и другим похожим темам.

Сперва Несоевая отказывалась признаваться в лжи. Однако затем она начала утверждать, что выдумала истории для «троллинга эмигрантских СМИ».