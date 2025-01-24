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07:55, 24 января 2025Интернет и СМИ

Выдумывавшая истории для статей журналистка Несоевая начала избегать коллег

Уличенная в создании фейков журналистка Несоевая попросила СМИ не беспокоить ее
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Журналистка из Татарстана с пседонимом Асия Несоевая, уличенная в написании фейковых новостей, начала избегать коллег. Об этом сообщает РИА Новости.

Она попросила передать, что больше не хочет отвечать на вопросы репортеров, потому что ей «надоели звонки и постоянные манипуляции».

О скандале сообщалось 22 января. 21-летнюю журналистку заподозрили в обмане после того, как одно из медиа попросило подтвердить историю о российском военном. В ответ Несоевая прислала переписку с признаками фальсификации. После этого СМИ начали удалять ее материалы, посвященные нарушениям прав мобилизованных и их родственников, последним сообщениям российских военнослужащих перед гибелью и другим похожим темам.

Сперва Несоевая отказывалась признаваться в лжи. Однако затем она начала утверждать, что выдумала истории для «троллинга эмигрантских СМИ».

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