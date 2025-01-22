Российскую журналистку заподозрили в выдумывании историй для статей

Российскую журналистку Асию Несоевую заподозрили в публикации выдуманных историй

СМИ начали удалять материалы журналистки из Татарстана, известной под пседонимом Асия Несоевая. Как сообщает Baza, ее заподозрили в выдумывании историй для статей.

По данным издания, 21-летнюю журналистку заподозрили в обмане после того, как одно из медиа попросило подтвердить историю о российском военном. В ответ Несоевая, как утверждается в публикации, прислала переписки с признаками фальсификации.

На момент выхода материала статьи за авторством Несоевой пропали с сайтов изданий «Новая газета. Европа» (признана нежелательной организацией в России) и «Холод» (внесено Минюстом в реестр иноагентов). Кроме того, текст журналистки удалило медиа «Осторожно, новости».

«После того, как у коллег в дружественных редакциях появились доказательства того, что автор фальсифицирует своих героев, материалы были удалены», — заявила редакция «Новая газета. Европа». В свою очередь, издание «Холод» же пояснило, что удалило материал Несоевой с сайта и социальных сетей, так как начало дополнительную проверку изложенных в нем фактов.

«Осторожно, новости» также указали, что удалили материал на время внутреннего расследования, и принесли извинения читателям. «У нас есть подозрения, что часть материала была додумана, чтобы придать ему художественности. Вероятно, в своей работе Несоевая использовала часть фактуры, которая не соответствует действительности», — говорится в заявлении редакции.

Журнал «Дискурс» не стал удалять материал Несоевой, но добавил к нему примечание, согласно которому в связи с обвинениями в адрес журналистки редакция не может гарантировать полную точность изложенных в статье сведений. Проект «Важные истории» (включен в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией) также не удалил статью журналистки, но заявил о том, что редакция уверена в достоверности материала.

Сама Несоевая отвергла обвинения в фальсификации фактуры для материалов. «Из опубликованных текстов за мою жизнь нигде не придуманы цитаты, события и персоны», — заявила она в разговоре с Baza. При этом журналистка отметила, что сообщала редакторам вымышленные имена героев ради их безопасности.

Материалы Несоевой, размещенные на сайтах СМИ, были посвящены нарушениям прав мобилизованных и их родственников, последним сообщениям перед смертью российских военнослужащих и другим похожим темам.

Ранее сообщалось, что немецкий журналист Клаас Релоциус в течение семи лет выдумывал репортажи и интервью. За них он получил девять немецких и две международные профессиональные премии.