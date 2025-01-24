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16:55, 24 января 2025Культура

Зара рассказала о строгом воспитании сыновей

Певица Зара заявила о строгом воспитании своих сыновей-подростков
Ольга Коровина

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Певица Зара заявила о более строгом воспитании своих сыновей в подростковый период. Ее цитирует Пятый канал.

«Когда я строга к детям, я потом на себя очень злюсь. Но я понимаю, что с мальчишками в переходном возрасте нужно быть жестче», — объяснила артистка.

По словам Зары, ее дети «в меру послушные». Тем не менее она убеждена, что у ребенка должен быть характер и умение отстаивать свою точку зрения. Певица добавила, что родителю нужно лишь немного корректировать поведение детей, а не полностью их подавлять.

Заслуженная артистка Российской Федерации Зара воспитывает двоих детей: 14-летнего Даниила и 12-летнего Максима.

Ранее сообщалось, что актер Милош Бикович дал совет об отцовстве своему коллеге Александру Петрову. Новость о том, что звезда сериала «Полицейский с Рублевки» и его супруга Виктория Антонова станут родителями, появилась в декабре 2024 года.

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