Бикович дал совет об отцовстве Саше Петрову

Актер Милош Бикович дал совет Александру Петрову, который скоро станет отцом

Российский и сербский актер Милош Бикович дал своему коллеге Александру Петрову совет об отцовстве. Об этом он рассказал изданию 5-tv.ru на премьере фильма «Василий».

По словам артиста, Петрову стоит как следует выспаться перед рождением ребенка.

«Желаю Саше терпения. И чтобы он сейчас как следует выспался. Надо попытаться организовать свой график и расставить иначе приоритеты в жизни», — заявил Бикович.

О том, что Александр Петров и его супруга Виктория Антонова станут родителями, стало известно в декабре минувшего года. Радостной новостью сам актер поделился со своими подписчиками в социальных сетях. Бикович стал отцом год назад: о появлении на свет первенца актер и его жена Ивана Малич сообщили в начале января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Саша Петров впервые вышел в свет с беременной женой. В Сети появилось видео с проходки пары по красной ковровой дорожке на премьере нового проекта актера.