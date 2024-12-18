Александр Петров станет отцом

Актер Александр Петров объявил, что его супруга Виктория Антонова беременна

Александр Петров и его супруга Виктория Антонова станут родителями. Об этом актер сообщил в публикации на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист опубликовал фотографию, на которой его супруга позирует с округлившимися формами. Для обоих родителей это будет первый ребенок.

Петров и Антонова поженились 25 ноября 2023 года.

Ранее стало известно, что 23-летняя супруга Петрова Виктория спровоцировала слухи о своей беременности.