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15:22, 18 декабря 2024Культура

Александр Петров станет отцом

Актер Александр Петров объявил, что его супруга Виктория Антонова беременна
Андрей Шеньшаков

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Александр Петров и его супруга Виктория Антонова станут родителями. Об этом актер сообщил в публикации на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист опубликовал фотографию, на которой его супруга позирует с округлившимися формами. Для обоих родителей это будет первый ребенок.

Петров и Антонова поженились 25 ноября 2023 года.

Ранее стало известно, что 23-летняя супруга Петрова Виктория спровоцировала слухи о своей беременности.

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