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15:50, 26 ноября 2024Культура

Жена Александра Петрова спровоцировала слухи о беременности

Жена актера Александра Петрова спровоцировала слухи о беременности из-за наряда
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жена российского актера Александра Петрова Виктория спровоцировала слухи о беременности из-за наряда. Об этом сообщает портал «7 Дней».

Отмечается, что девушка появилась на премьере спектакля мужа в одежде, скрывающей фигуру. «Супруга Петрова, если верить слухам, находится в ожидании первенца — ребенок пары должен появиться на свет в начале 2025 года», — говорится в материале.

При этом пара официально не объявляла о том, что ждет ребенка.

Ранее сообщалось, что Александр Петров попросил 50 миллионов рублей за рекламу. По словам представителя артиста, сумма является примерной и обусловлена полным вовлечением Петрова в рекламную кампанию.

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