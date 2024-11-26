Жена Александра Петрова спровоцировала слухи о беременности

Жена актера Александра Петрова спровоцировала слухи о беременности из-за наряда

Жена российского актера Александра Петрова Виктория спровоцировала слухи о беременности из-за наряда. Об этом сообщает портал «7 Дней».

Отмечается, что девушка появилась на премьере спектакля мужа в одежде, скрывающей фигуру. «Супруга Петрова, если верить слухам, находится в ожидании первенца — ребенок пары должен появиться на свет в начале 2025 года», — говорится в материале.

При этом пара официально не объявляла о том, что ждет ребенка.

Ранее сообщалось, что Александр Петров попросил 50 миллионов рублей за рекламу. По словам представителя артиста, сумма является примерной и обусловлена полным вовлечением Петрова в рекламную кампанию.