Александр Петров запросил многомиллионную сумму за рекламу

«Звездач»: актер Александр Петров попросил 50 миллионов рублей за рекламу

Российский актер Александр Петров попросил 50 миллионов рублей за рекламу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По словам представителя артиста, сумма является примерной и обусловлена полным вовлечением Петрова в рекламную кампанию. Отмечается, что актер готов лично встретиться с заказчиком, чтобы обсудить все детали.

Ранее сообщалось, что у Александра Петрова обнаружили 299 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Чаще всего артиста, который владеет четырьмя автомобилями (ВМW 840, Мercedes-Вenz GLЕ, Mitsubishi Outlander, Kia Rio), штрафовали за превышение скорости, нарушение правил парковки и стоянку в неположенном месте.