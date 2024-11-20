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13:08, 20 ноября 2024Культура

Александр Петров запросил многомиллионную сумму за рекламу

«Звездач»: актер Александр Петров попросил 50 миллионов рублей за рекламу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Александр Петров попросил 50 миллионов рублей за рекламу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По словам представителя артиста, сумма является примерной и обусловлена полным вовлечением Петрова в рекламную кампанию. Отмечается, что актер готов лично встретиться с заказчиком, чтобы обсудить все детали.

Ранее сообщалось, что у Александра Петрова обнаружили 299 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Чаще всего артиста, который владеет четырьмя автомобилями (ВМW 840, Мercedes-Вenz GLЕ, Mitsubishi Outlander, Kia Rio), штрафовали за превышение скорости, нарушение правил парковки и стоянку в неположенном месте.

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