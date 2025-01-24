Журналистку «Русской службы Би-би-си» признали иноагентом

Журналистка «Русской службы Би-би-си» Ольга Ившина внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным Минюста, Ившина распространяла недостоверную информацию о решениях российской власти, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской армии.
Кроме того, Ившина выступала против проведения спецоперации на Украине и принимала участие в создании материалов иностранных агентов.
Ранее стало известно, что в реестр иноагентов внесли бывшего журналиста издания «Медуза» (внесено Минюстом в реестр иноагентов; признано в России нежелательной организацией) Алексея Ковалева (внесен в реестр иноагентов). Сообщалось, что он выступал против спецоперации на Украине и занимался формированием негативного образа Вооруженных сил России.