Журналистку «Русской службы Би-би-си» признали иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов журналистку «Русской службы Би-би-си» Ившину

Журналистка «Русской службы Би-би-си» Ольга Ившина внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным Минюста, Ившина распространяла недостоверную информацию о решениях российской власти, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской армии.

Кроме того, Ившина выступала против проведения спецоперации на Украине и принимала участие в создании материалов иностранных агентов.

Ранее стало известно, что в реестр иноагентов внесли бывшего журналиста издания «Медуза» (внесено Минюстом в реестр иноагентов; признано в России нежелательной организацией) Алексея Ковалева (внесен в реестр иноагентов). Сообщалось, что он выступал против спецоперации на Украине и занимался формированием негативного образа Вооруженных сил России.