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19:56, 24 января 2025Из жизни

Знаменитого судмедэксперта обвинили в подделке сотен ДНК-тестов подозреваемых

В США знаменитого судмедэксперта Ивонн Вудс обвинили в подделке 654 ДНК-тестов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Marty Caivano / AP

В США знаменитого судмедэксперта Ивонн «Мисси» Вудс официально обвинили в подделке сотен ДНК-тестов подозреваемых. Об этом сообщает The Washington Post.

По версии следствия, 64-летняя Вудс подделала тесты в сотнях уголовных дел 24 правоохранительных органов штата. Женщина находилась на службе с 1994 по 2023 год и за это время «упустила признаки загрязнения образцов ДНК и не сообщила, что некоторые образцы не содержали мужской ДНК в делах об изнасилованиях» и более тяжких преступлениях. На допросе Вудс заявила, что занималась этим, чтобы быстрее передавать дела в вышестоящие инстанции и не делать дополнительной работы.

Халатность судмедэксперта повлияла на исход как минимум 654 уголовных дел. Раскрытие этой информации повлекло хаос в работе судов штата Колорадо: теперь адвокаты массово требуют повторного ДНК-тестирования по старым делам. Это может обойтись штату примерно в 11 миллионов долларов (более одного миллиарда рублей).

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Во вторник, 21 января, Вудс предъявлены обвинения в киберпреступлении, лжесвидетельстве, 48 случаях попытки повлиять на госслужащих и 52 случаях подделки документов. Адвокат Вудс отказывался комментировать эти обвинения.

До отстранения в конце 2023 года судмедэксперт считалась одним из самых уважаемых специалистов штата в своей области. Она была известна скоростью и точностью своей работы. Согласно новым данным, Вудс, в частности, удаляла сведения о наличии мужской ДНК в биологических образцах с мест изнасилования.

Более того, сообщается, что у коллег возникали сомнения в точности работы Вудс еще в 2014 и 2018 годах, однако ее ненадолго отстраняли, а позже вернули на службу. Она призналась, что манипулировала результатами тестов для достижения скорейшего результата.

Ранее сообщалось, что в Японии прокурор принес личные извинения невиновному 88-летнему мужчине, приговоренному к казни 56 лет назад. Установить непричастность мужчины к преступлению удалось благодаря ДНК-тесту.

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