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06:01, 26 января 2025Забота о себе

Врач рассказал правду о женском алкоголизме

Нарколог Баходиров развеял миф о неизлечимости женского алкоголизма
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Женский алкоголизм действительно имеет ряд особенностей, которые могут затруднить его диагностику на ранних стадиях, однако утверждение, что он неизлечим — это миф, основанный на старых предубеждениях, сообщил врач психиатр-нарколог высшей категории Анвар Баходиров. Правду о заболевании он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, часто зависимость у женщин долго остается незаметной, в особенности если они живут одни или умело скрывают свои привычки. При этом современная медицина и психотерапия доказывают, что женщины, как и мужчины, могут успешно справляться с ней, если вовремя начать лечение.

«Главное — осознание проблемы и обращение за профессиональной помощью. Я часто сталкиваюсь с тем, что женщинам бывает сложнее признать свою зависимость из-за чувства стыда, страха осуждения или социальной стигмы. Именно поэтому поддержка близких играет ключевую роль в начале пути к выздоровлению», — поделился медик.

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Он обратил внимание, что лечение всегда должно быть комплексным и учитывать как физические, так и психоэмоциональные аспекты зависимости. Так, на ранних стадиях можно добиться значительных улучшений с помощью амбулаторного лечения, включающего индивидуальную и групповую психотерапию, медикаментозную поддержку и участие в реабилитационных программах. При более тяжелых стадиях нередко требуется госпитализация для детоксикации организма и стабилизации состояния.

«Особое внимание уделяется психотерапии, так как женский алкоголизм часто сопряжен с депрессией, тревожными расстройствами или эмоциональными травмами. Успешное лечение возможно только при устранении глубинных причин зависимости. На завершающем этапе реабилитации важно помочь пациентке выстроить новую систему ценностей и интересов, укрепить мотивацию на трезвый образ жизни», — отметил Баходиров.

Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что чем раньше начать лечение, тем выше шансы на полное восстановление.

Важно помнить, что зависимость — это болезнь, а не слабость характера. За профессиональной помощью можно и нужно обращаться без стеснения. Только так можно не только спасти жизнь, но и вернуть ей полноценное качество

Анвар Баходировпсихиатр-нарколог

Ранее психолог Алексей Мелехин предупредил о том, что синдром новой жизни — состояние, когда человек недоволен своей жизнью и мечтает все начать заново с завтрашнего дня или с начала новой недели, — грозит депрессией и проблемами со здоровьем.

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