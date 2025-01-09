Психолог предупредил об опасности желания начать жизнь заново с завтрашнего дня

Психолог Мелехин: Желание начать жизнь заново грозит депрессией и алкоголизмом

Синдром новой жизни — состояние, когда человек недоволен своей жизнью и все мечтает начать заново с завтрашнего дня или с начала новой недели, — грозит депрессией и другими проблемами со здоровьем, рассказал психолог Алексей Мелехин. Об опасности этого синдрома он предупредил в беседе с aif.ru.

По словам Мелехина, когда человек постоянно сожалеет, что что-то не сделал или не сказал, накапливается череда разочарований, и появляется желание начать новую жизнь, а старую отвергнуть. «Если у человека внутри хрупкий нарциссизм, то у него зарождается ощущение, будто нет своих желаний в жизни вообще или то, как он живет — это в корне неверно, так жить не нужно», — объяснил он.

Однако, по словам психолога, когда наступает момент, с которого должны начаться изменения, человек выдерживает некоторое время, а после срывается. Это связано с идеализацией: новая жизнь в его понимании сразу должна быть хорошей, эффективной, и он чрезмерно давит на себя. В перспективе эта постоянная гонка за изменениями может привести к депрессии, алкоголизму, другим вредными привычкам, поскольку человек пытается перечеркнуть многое, забывая о планомерности и поэтапности, предупредил эксперт.

Мелехин подчеркнул: нельзя сразу поменять старую жизнь на новую. Он также обратил внимание, что стремящимся к новой жизни людям часто не хватает одобрения и подтверждения, что они все делают правильно и что все у них нормально. В связи с этим психолог призвал вместо попыток переключиться на новую жизнь разобраться с проблемами в старой.

Ранее психолог Елена Мазанкина раскрыла способ правильно провести первый рабочий день после длительного отдыха. По словам психолога, обсуждение прошедших праздников с коллегами создаст дружелюбную атмосферу и поможет почувствовать себя частью команды, при этом негативных разговоров на эту тему лучше избегать.