Шевченко рассказал о плане украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

Шевченко заявил, что у Украины есть план на возвращение России в мировой футбол

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал о плане на случай возвращения России в мировой футбол. Его слова приводит «Чемпион».

«Если россияне вернутся — у нас есть план действий, но давайте не спешить. Если будет ситуация, что нам что-то будет угрожать, то будем действовать», — сказал Шевченко.

Также известный в прошлом нападающий «Милана» и сборной Украины рассказал о перспективах возвращения российского футбола на международную арену. «Сейчас возвращение россиян не рассматривается и я это проговорил с Джанни Инфантино, а это значит, что мы делаем правильные вещи», — отметил Шевченко.

Ранее Шевченко призывал отстранить от участия в зимней Олимпиаде-2026 все страны, которые, по его мнению, являются союзницами России. «Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», — отметил функционер.