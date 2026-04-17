Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
08:00, 18 апреля 2026

Шевченко рассказал о плане украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

Владислав Уткин
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал о плане на случай возвращения России в мировой футбол. Его слова приводит «Чемпион».

«Если россияне вернутся — у нас есть план действий, но давайте не спешить. Если будет ситуация, что нам что-то будет угрожать, то будем действовать», — сказал Шевченко.

Также известный в прошлом нападающий «Милана» и сборной Украины рассказал о перспективах возвращения российского футбола на международную арену. «Сейчас возвращение россиян не рассматривается и я это проговорил с Джанни Инфантино, а это значит, что мы делаем правильные вещи», — отметил Шевченко.

Ранее Шевченко призывал отстранить от участия в зимней Олимпиаде-2026 все страны, которые, по его мнению, являются союзницами России. «Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», — отметил функционер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok