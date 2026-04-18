Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:53, 18 апреля 2026Спорт

Американская авиакомпания прокомментировала снятие российского бойца MMA с рейса

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Арман Царукян. Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

В американской авиакомпании American Airlines прокомментировали снятие российского бойца смешанного стиля (MMA) Армана Царукяна с рейса. Об этом сообщает MMA Fighting.

В American Airlines заявили, что спортсмен отказался соблюдать федеральные требования и выполнять указания экипажа на борту, включая требование оставаться на своих местах во время руления самолета.

Царукяна выгнали из самолета из-за использование телефона 17 апреля. Инцидент произошел на рейсе American Airlines в штате Филадельфия (США). Царукян находился в салоне с несколькими друзьями. Отмечалось, что кто-то из компании бойца также воспользовался откидным столиком в это время.

29-летний Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На счету спортсмена 23 победы при трех поражениях в боях по правилам ММА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok