Лукашенко назвал Макрона, Мерца и Трампа временщиками и призвал «поучиться у нас»

Лукашенко: Макрон и Мерц — временщики, которые «пришли, схватили и ушли»

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц — временщики, которые «пришли, схватили и ушли». Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналисту RT Рику Санчесу. Фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По мнению президента Белоруссии, «среди политиков определенная зависть друг к другу есть», и, «дай бог, чтобы у какого-то западного политика было хотя бы 60 процентов поддержки населения».

«У вас на Западе, и в этом ваша беда, и Макрона, президента Франции, и Мерца, и так далее... Они временщики. Понимаете? Пришли, схватили и ушли. Вот основа их политики. Они не думают о народе Франции, Германии и так далее. И в этом их проблема. Они нас когда-то учили — Россию, нас, Казахстан, Украину, другие страны, а сейчас они к нам должны приезжать учиться и делать соответствующие выводы», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко счел временщиком президента США Дональда Трампа. «У него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего», — сказал глава Белоруссии.

В том же интервью президент Белоруссии Лукашенко заявил, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он «не их сукин сын».

Также в апреле Лукашенко счел, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграл парламентские выборы из-за проблем во внутренней политике.