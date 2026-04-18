Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:35, 18 апреля 2026

В Оренбургской области задержали устроившего стрельбу по полицейским мужчину

Волк: В Оренбургской области задержали устроившего стрельбу по полицейским
Вячеслав Агапов

Фото: Управление МВД России по Оренбургской области / VK

В Оренбургской области блокировали устроившего стрельбу по полицейским мужчину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

16 апреля полицейские приехали в поселок Аккермановка, чтобы блокировать находившегося в федеральном розыске мужчину. Заметив стражей порядка, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Один полицейский не выжил, трое ранены.

«Сегодня нарядом Госавтоинспекции злоумышленник был обнаружен и блокирован в районе села Белошапка. В настоящее время ожидается прибытие сотрудников Росгвардии и следственно-оперативной группы», — сообщила Волк.

Как стало известно ранее, стрелявший в полицейских мужчина привлекался к ответственности за выращивание и хранение конопли. У него дома обнаружили 885 граммов марихуаны и 48 граммов гашишного масла. По данным канала 112, злоумышленник должен микрофинансовым организациям более 170 тысяч рублей. Эти деньги с него должны были взыскать судебные приставы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok