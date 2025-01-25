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22:53, 25 января 2025Мир

Бежавший из Польши судья заявил об усталости поляков от антироссийской пропаганды

Экс-судья Шмидт: поляки устали от многолетней антироссийской пропаганды
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Бежавший из Польши и получивший убежище в Белоруссии экс-судья Томаш Шмидт заявил, что поляки устали от многолетней антироссийской пропаганды, передает ТАСС.

По его словам, большая часть людей понимает, что подобная риторика не является правдивой.

«Много лет [полякам] говорят, что русские плохие. Но уже многие поняли, что это обман и все не так», — сказал Шмидт, подчеркнув, что жители Польши должны мирно жить и сотрудничать с россиянами и белорусами.

Ранее вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заявил, что перезагрузка отношений между Россией и странами Запада обязательно состоится в будущем.

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