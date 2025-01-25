Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Туска агентом Сороса после угроз Орбану

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) назвал польского премьера Дональда Туска «агентом Сороса» после его угроз венгерскому коллеге Виктору Орбану.

Политик подчеркнул, что правительство его страны «играет за сборную Венгрии» и предтавляяет собственные интересы.

«Поэтому мы представляем венгерские интересы: мы не готовы продолжать платить за чужие войны и не позволим никому ставить под угрозу безопасность нашего энергоснабжения», — написал Сийярто.

Ранее Дональд Туск пригрозил Орбану последствиями в случае блокировки санкций. Согласно его заявлению, если премьер-министр Венгрии не поддержит решение Евросоюза о продлении санкций против Москвы, это будет значить, что он на стороне президента России Владимира Путина.