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21:09, 25 января 2025Мир

Глава МИД Венгрии назвал польского премьера агентом Сороса после угроз Орбану

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Туска агентом Сороса после угроз Орбану
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) назвал польского премьера Дональда Туска «агентом Сороса» после его угроз венгерскому коллеге Виктору Орбану.

Политик подчеркнул, что правительство его страны «играет за сборную Венгрии» и предтавляяет собственные интересы.

«Поэтому мы представляем венгерские интересы: мы не готовы продолжать платить за чужие войны и не позволим никому ставить под угрозу безопасность нашего энергоснабжения», — написал Сийярто.

Ранее Дональд Туск пригрозил Орбану последствиями в случае блокировки санкций. Согласно его заявлению, если премьер-министр Венгрии не поддержит решение Евросоюза о продлении санкций против Москвы, это будет значить, что он на стороне президента России Владимира Путина.

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