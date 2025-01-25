Маск обвинил Германию в тоталитарном подходе к свободе слова

Илон Маск назвал тоталитарным подход к ограничению свободы слова в Германии

Американский предприниматель Илон Маск назвал тоталитарным подход к ограничению свободы слова в Германии. Его цитирует РИА Новости.

«Действующее правительство очень агрессивно подавляет свободу слова. Если вы подавляете свободу слова, то очень сложно — если не невозможно — иметь настоящую демократию, потому что свобода слова — одна из основ демократии», — высказался бизнесмен.

Маск отметил, что немецкие власти подавляют свободу слова и отправляют людей в тюрьму за критику политиков или публикации в социальных сетях. Он назвал безумием «тоталитарный подход» Германии к ограничению свободы слова.

Ранее сообщалось, что власти Германии захотели уйти из социальной сети X и полностью отказаться от своего присутствия из-за политических взглядов ее владельца, американского миллиардера и изобретателя Илона Маска.

До этого Маск, поддерживающий немецкую оппозицию, занял второе место в рейтинге угроз для демократического строя Германии. Лидером стало издание RT DE, которому удалось «найти в ФРГ лояльную аудиторию» и якобы «действует как эффективный пропагандистский инструмент в интернете».