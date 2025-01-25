Минобороны России заявило о поражении военных аэродромов и складов хранения дронов ВСУ

Минобороны: ВС России поразили военные аэродромы и склады хранения дронов ВСУ

Российские подразделения поразили военные аэродромы, склады хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и базы подготовки дронов к боевому применению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Министерство обороны России заявило в Telegram.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и местам их подготовки к боевому применению, а также скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах», — говорится в сводке ведомства.

В Минобороны России уточнили, что для этого были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о взломе обороны ВСУ в одном из населенных пунктов Донецкой народной республики. Уточнялось, что речь идет о Великой Новоселке.