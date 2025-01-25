На Западе заявили о безвыходном положении для Украины на поле боя

Полковник Райснер: У Киева все меньше времени для изменения ситуации на поле боя

Российские военные успешно продвигается вперед, при этом у Украины все меньше времени, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, передает телеканал ZDF.

«Время играет на Россию, а Украину — поджимает. Украина проигрывает эту войну», — отметил он. По его словам, ВС России занимают все больше территорий с каждым днем.

Переговоры, за которые выступает как Россия, так и Соединенные Штаты, будут тщательно подготовлены. Однако не факт, что стороны будут принимать во внимание европейские интересы и будет ли вообще учтена позиция официального Киева, резюмировал Райснер.

Ранее военнослужащий ВМС США Марк Слебода выразил мнение, что Владимир Зеленский боится сдаваться из-за вложенных огромных средств в провалившуюся атаку на Курскую область. Также эксперт считает, что украинский конфликт закончится капитуляцией Киева, а не переговорами. Власти этой страны предприняли атаку на Курскую область.

