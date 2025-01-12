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03:47, 12 января 2025Мир

В США указали на страх Зеленского

Аналитик Слебода: Зеленский боится сдаваться из-за Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский боится сдаваться из-за вложенных огромных средств в провалившуюся атаку на Курскую область. Такое мнение высказал бывший военнослужащий ВМС США Марк Слебода в интервью журналистке Рэйчел Блевинс.

«Зеленский вложил так много политического капитала в этот провалившийся крестовый поход дураков на Курскую область, что он боится последствий, если просто сдастся», — указал он. Аналитик добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящий момент не могут ничего противопоставить Армии России.

Ранее Марк Слебода заявил, что украинский конфликт закончится капитуляцией Киева, а не переговорами, так как власти этой страны предприняли атаку на Курскую область. Аналогичное мнение высказывал профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Мазала. Он предположил, что провал операции ВСУ в Курске даст российской армии возможность быстрее продвигаться в Донбассе.

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